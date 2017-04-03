Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Оклахоме» в матче с «Шарлотт»
«Оклахома-Сити Тандер» уступила на своей арене «Шарлотт Хорнетс».
В первой четверти гости оформили солидный рывок, победив в ней с разницей в 9 пунктов. Во вторые 12 минут матча хозяева сумели сократить отставание в счёте, и команды ушли на большой перерыв с небольшим преимуществом «Шарлотт» — 59:54.
Выигранная гостями третья четверть во многом решила исход встречи. После неё их отрыв от «Оклахомы» составлял уже 14 очков, которые хозяева паркета отыграть не смогли, победа «Шарлотт» — 113:101.
Не помог «Оклахоме» и очередной
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