Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Оклахоме» в матче с «Шарлотт»

В первой четверти гости оформили солидный рывок, победив в ней с разницей в 9 пунктов. Во вторые 12 минут матча хозяева сумели сократить отставание в счёте, и команды ушли на большой перерыв с небольшим преимуществом «Шарлотт» — 59:54.



Выигранная гостями третья четверть во многом решила исход встречи. После неё их отрыв от «Оклахомы» составлял уже 14 очков, которые хозяева паркета отыграть не смогли, победа «Шарлотт» — 113:101.



Не помог «Оклахоме» и очередной трипл-дабл в исполнении Расселла Уэстбрука (40 очков + 10 передач + 13 подборов), ставший уже сороковым в этом сезоне. У победителей 29 очков на счету Кембы Уокера.