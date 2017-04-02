«Бостон» обыграл «Нью-Йорк» и укрепился на первом месте на Востоке
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт. Баскетболисты «Бостон Селтикс» обыграли «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА и упрочили лидерство в Восточной конференции.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в
«Бостон», ранее гарантировавший себе участие в
«Бостон» 5 апреля примет «Кливленд», а «Нью-Йорк» днем ранее дома встретится с «Чикаго».
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