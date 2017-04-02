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2 апреля 2017, 23:21 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Бостон» обыграл «Нью-Йорк» и укрепился на первом месте на Востоке

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Бостон Селтикс» обыграли «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА и упрочили лидерство в Восточной конференции.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась со счетом 110:94 (34:23, 26:24, 28:24, 22:23) в пользу «Селтикс». Самым результативным в составе победителей с 19 очками стал Айзея Томас. У «Никс» 16 очков на свой счет записал Кортни Ли.

«Бостон», ранее гарантировавший себе участие в плей-офф, укрепился на первом месте на Востоке с 50 победами в 77 играх. Вторым идет действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс», в активе которого 48 побед в 75 встречах. «Нью-Йорк» с 29 победами в 77 матчах занимает 12-ю строчку, лишившись шансов на попадание в плей-офф.

«Бостон» 5 апреля примет «Кливленд», а «Нью-Йорк» днем ранее дома встретится с «Чикаго».
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