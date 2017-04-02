«Бостон» обыграл «Нью-Йорк» и укрепился на первом месте на Востоке

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась со счетом 110:94 (34:23, 26:24, 28:24, 22:23) в пользу «Селтикс». Самым результативным в составе победителей с 19 очками стал Айзея Томас. У «Никс» 16 очков на свой счет записал Кортни Ли.

«Бостон», ранее гарантировавший себе участие в плей-офф, укрепился на первом месте на Востоке с 50 победами в 77 играх. Вторым идет действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс», в активе которого 48 побед в 75 встречах. «Нью-Йорк» с 29 победами в 77 матчах занимает 12-ю строчку, лишившись шансов на попадание в плей-офф.

«Бостон» 5 апреля примет «Кливленд», а «Нью-Йорк» днем ранее дома встретится с «Чикаго».