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2 апреля 2017, 19:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Милуоки» подписал контракт с Гэри Пэйтоном-младшим

«Милуоки Бакс» подписал контракт с разыгрывающим защитником Гэри Пэйтоном-младшим, сообщает Rotoworld.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

24-летний баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт-2016, однако не был выбран ни одной из команд.

Позже он пытался пробиться в лигу, пройдя предсезонный лагерь с «Хьюстон Рокетс», однако убедить тренерский штаб техасцев в необходимости подписания с ним контракта не сумел. Большую часть текущего сезона Пэйтон-младший провёл в Лиге развития, выступая за фарм-клуб «Хьюстона» — «Рио-Гранде».

Там защитник успел провести 49 матчей, набирая по 14,1 очка, собирая по 6,5 подбора, раздавая по 3,3 передачи и совершая по 2 перехвата в среднем за игру.
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