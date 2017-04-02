Командный спринт. Гонка за MVP НБА в марте

Этот сезон НБА стал историческим во многих отношениях. Командные и индивидуальные рекорды переписывались с завидной регулярностью, а статистические протоколы были полны фантастических цифр. Во всём этом великолепии не нашлось одной звёзды, которая бы затмила своим блеском весь баскетбольный небосвод. Мы стали свидетелями одной из лучших, если не лучшей гонки за MVP — такого количества достойных претендентов на главную индивидуальную награду ассоциации не было очень давно.



В нашем последнем обновлении рейтинга мы опустили пятую строчку — просто потому, что её обладатель никоим образом не вмешается в борьбу «четырёх гигантов». Айзея Томас, Джон Уолл, Кевин Дюрант и ещё несколько исполнителей по ходу сезона имели свои аргументы, но в финальном голосовании они едва ли получат заветные баллы.

4. Леброн Джеймс — 54,4% с игры, 26,1 очка, 8,4 подбора, 8,7 передачи

Если раньше «Кливленд» не мог побеждать без Леброна Джеймса, то в последнее время научился делать это даже со своим здоровым лидером. Март стал безоговорочно худшим месяцем для «Кавальерс»: всё было настолько плохо, что представители штата Огайо впервые в «регулярке» за 4,5 недели показали отрицательный баланс (7−10). Впрочем, если и проводить поиск главных виновников, то фамилия Джеймса в результатах окажется явно последней.



В марте Леброн пропустил всего две игры, в которых «Кавальерс», разумеется, уступили. В остальном форвард ещё сильнее прокачал и без того фантастическую статистику и практически обеспечил себе первый в карьере сезон с 25 очками, 8 подборами и 8 передачами в среднем за игру. Впрочем, едва ли это удивит публику, уже прилично избалованную Уэстбруком и Харденом, а скромный итоговый результат «Кливленда», который может и вовсе уступить «Бостону» в борьбе за первую строчку на Востоке, сведёт шансы Джеймса на получение награды к минимуму.

3. Кавай Леонард — 48,3% с игры, 25,9 очка, 5,9 подбора, 3,5 передачи

Стабильность на высочайшем уровне — ключевые слова, ассоциирующиеся со всем франчайзом из южного Техаса, а не только с отдельными элементами системы Поповича. Игра Кавая Леонарда в этом сезоне полностью подтверждает этот тезис, и в марте статистика лидера «Спёрс» практически не претерпела изменений. За месяц «бездушная машина» дала сбой лишь раз: в победном матче против «Сакраменто» Кавай покинул паркет с 12 очками, реализовав всего 25% бросков с игры.



Леонард проигрывает всем трём основным конкурентам, если брать во внимание стандартные показатели. Но немного углубившись в статистический анализ, можно обнаружить, что по рейтингу эффективности (PER) Леонард (27,6) уступает лишь фантастическому показателю Расселла Уэстбрука (30,6), а по индивидуальному вкладу в общее число побед команды (WS) только Джеймсу Хардену (14,2). Командный успех — ещё один весомый плюс в копилку «Когтя»: «Спёрс» вполне могут дотянуться до 60 побед.

2. Расселл Уэстбрук — 42,5% с игры, 31,8 очка, 10,6 подбора, 10,4 передачи

Уэстбрук обладает множеством качеств, которые за несколько лет сделали из прямолинейного и одностороннего игрока одного из лучших баскетболистов на планете. Пожалуй, главным из них является желание отрабатывать до самой последней секунды. «Регулярки», матча, четверти, владения — не важно. И именно оно продлит интригу в знаковом противостоянии с Харденом вплоть до финального голосования.



В бесчисленных послематчевых интервью Расселл неоднократно заявлял, что командный успех является для него единственным индикатором счастья. Однако было бы наивно полагать, что защитник не понимает, какую ценность несут в себе рекорды Оскара Робертсона и звание лучшего скорера лиги. За прошедший месяц Уэстбрук сделал всё, чтобы убить сразу двух зайцев. 34,1 очка, 10,5 подбора, 11,1 передачи и 9 трипл-даблов ещё сильнее приблизили защитника к мечте.



Расс сделал всё возможное, чтобы сократить дистанцию между собой и Харденом и в командном компоненте. После череды поражений в начале месяца «Оклахома-Сити» выдала пятиматчевую победную серию, а после удачного отрезка проигрывала только фаворитам сезона. Дотянуться до «Клипперс» уже практически невозможно, но и итоговая шестая строчка, о которой большинство болельщиков «Тандер» особо и не мечтали перед началом сезона, может считаться отличным результатом.

1. Джеймс Харден — 44,1% с игры, 29,2 очка, 8,1 подбора, 11,2 передачи

И всё же Джеймсу Хардену должно хватить того задела, который он создал за все предыдущие месяцы. «Хьюстон» показывал не самый лучший баскетбол в марте, но его лидер по большей части оставался на высоте. Джеймс ещё несколько раз взорвал лигу своими трипл-даблами с 40 очками, а в некоторых случаях лично решал исход матчей в пользу «Рокетс».