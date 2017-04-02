Награда за страдания. Почему Макгрэйди заслужил место в Зале славы
Некубковый игрок со скомканной травмами карьерой недостоин попадания в Зал славы? Как бы не так!
Представьте на секунду, что правление Зала баскетбольной славы уполномочило вас определить, кто из двух исполнителей, выступавших в одно и то же время (и множество раз сходившихся на площадке лицом к лицу!), больше заслуживает включения в число лауреатов класса-2017. На одной чаше весов — многократный Мистер Замок, фундамент чемпионской команды, боец до мозга костей, всеми правдами и неправдами выгрызавший своё место под солнцем после того, как генеральные менеджеры всех до единого клубов
На первый взгляд выбор очевиден, не правда ли? А ведь не лишним будет напоминание мелким шрифтом, что второй кандидат не единожды конфликтовал с партнёрами и руководством клубов, цвета которых он защищал, не отличаясь образцовой трудовой этикой. Но эксперты рассудили иначе: выдающемуся центровому оборонительного плана Бену Уоллесу придётся подождать ещё, по меньшей мере, год, в то время как Трэйси Макгрэйди, едва ли реализовавший заложенный природой потенциал в полной мере, удостоился включения в Зал славы с первой же попытки.
Вопиющая несправедливость? Не исключено. Но в «деле Макгрэйди» всё настолько запутано и перевёрнуто с ног на голову… Человеку, весь путь которого в профессиональном спорте можно охарактеризовать словосочетанием «патологическое невезение», хоть
Цифры не лгут
С точки зрения статистики принадлежность Макгрэйди к Залу славы ни малейшим сомнениям не подлежит. Из всех баскетболистов, становившихся лучшими бомбардирами регулярных чемпионатов НБА, этой чести не удостоился только Макс Заслофски, блиставший в конце 1940-х — а Трэйси, между прочим, завершал сезон с наивысшим среди игроков ассоциации средним показателем результативности дважды кряду. Более того, имя каждого из 15 попрощавшихся со спортом до свингмэна исполнителей, набравших не менее 18000 очков, 5000 подборов и 4000 результативных передач в карьере, уже увековечено в Спрингфилде.
Семь попаданий в символические сборные лиги, те же семь приглашений на Матч звёзд (шесть выходов в старте!) и беспрецедентный сезон-2002/03, в котором
Именно поэтому Трэйси уже после объявления об уходе из большого баскетбола очень сильно жалел, что не остался вместе со своим дальним родственником Винсом Картером в «Торонто», соблазнившись выгодным предложением «Мэджик» летом 2000-го. Но в 21 год свингмэн не задумывался о вечном: он хотел играть и забивать, а не довольствоваться ролью
Откуда взяться титулам?
Макгрэйди не выиграл ни одной серии
Но, повторимся, в случае
Наконец, если бы не печальные попытки реанимировать карьеру после серии операций на колене и плече в «Атланте» и «Спёрс», где на Трэйси особо уже не рассчитывали, в настоящий момент свингмэн имел бы пятый лучший средний показатель результативности в матчах на вылет за всю историю НБА (28,5 балла), уступая лишь Майклу Джордану, Аллену Айверсону, Джерри Уэсту и Кевину Дюранту. Трём действующим членам Зала славы и одному из лучших баскетболистов современности, чьё попадание туда — лишь вопрос времени.
Да, в послужном списке Макгрэйди нет ни одного командного трофея. Но так ли сильно он в этом виноват, чтобы упоминаться в одном ряду с
Зрительная память
Несмотря на все свои индивидуальные достижения и выдающуюся статистику, свингмэн ни за что не попал бы в Зал славы, если бы решение относительно его кандидатуры принималось лет эдак 20−30 спустя. Подумаешь, всего лишь очередной скорер, коих НБА видела предостаточно за годы своего существования, с послужным списком, который
Но сейчас, весной 2017-го, Макгрэйди — это ещё не бездушный перечень призов и цифровых показателей, а феноменально зрелищный исполнитель, удостоившийся сравнения с пиковым Коби Брайантом и конкурировавший с ним в течение добрых пяти лет. Эксперты до сих пор помнят, как лидер «Хьюстона» самолично обыграл монстров из «Сан-Антонио», отгрузив подопечным Грега Поповича 13 очков за заключительные 35 секунд основного времени в лицо Брюсу Боуэну, одному из лучших «персональщиков» всех времён.
Как он поставил сверху через 229-сантиметрового центрового Шона Брэдли, защищавшего цвета принципиальных соперников «Рокетс» из Далласа. Как помог своему коллективу провести четвёртую по продолжительности победную серию в регулярном чемпионате НБА (вторую на момент её завершения), несмотря на дежурную травму великана Яо. И многое, многое другое, благодаря чему
Однажды судьба, столь жестоко обходившаяся с Макгрэйди, должна была расплатиться со свингмэном по счетам. Место в пантеоне великих с опережением многих других не менее, а подчас и более заслуженных игроков — очень достойная компенсация. Данное решение ещё долго будут обсуждать и критиковать, проецируя заслуги каждого следующего «незаконно обиженного» на неоднозначную карьеру свингмэна. Но теперь это уже неважно.
Ведь Трэйси Макгрэйди отныне — член Зала баскетбольной славы.
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