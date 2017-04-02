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2 апреля 2017, 12:34 | Баскетбол: НБА | PROСПОРТ - Казахстан

ЛеБрон Джеймс: Не нужны новые ЛеБроны — нужно больше ученых, полицейских и врачей

Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс написал послание молодежи в своем Инстаграме.

«Нам не нужны новые ЛеБроны — нам нужно больше специалистов по лечебной физкультуре, ученых, полицейских, учителей, врачей, профессоров, физиков, программистов и так далее. Я хочу донести до каждого ребенка, что он может стать абсолютно кем угодно. Вы сами выбираете свою мечту. У учителей, бухгалтеров, ученых, врачей столько же талантов, сколько у любого спортсмена, или даже больше. Вы не представляете, как много потрясающих мужчин и женщин, ни разу не выходивших на площадку, внесли такой же вклад в наш успех, как я. Без них я ни за что не играл бы так, как играю. Откройте свои сердца и разум для мира вокруг вас. Выясните свои возможности. Мечтайте о чем-то большом. Работайте не покладая рук и стремитесь к своей мечте, — написал Джеймс.
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