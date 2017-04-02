«Финикс» украинца Лэня проиграл «Портленду» в очередном матче НБА
В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в одном из которых «Финикс Санс» украинца Алексея Лэня проиграл «Портленд Трейл Блейзерс», сообщает официальный сайт лиги.
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Матч завершился со счетом 117:130.
Лэнь вышел в основном составе и провел в игре 15 минут 46 секунд, набрав 12 очков, сделав 7 подборов, 2 блокшота, совершив 1 потерю и получив 6 фолов.
Портленд — Финикс 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30).
Портленд: Лиллард (31), Макколлум (29), Тернер (18), Харклесс (13), Вонле (12 + 13 подборов), Амину (12), Ленард (7), Крэбб (6), Коннотон (2).
Финикс: Букер (31), Уоррен (25), Крисс (19 + 13 подборов), Лень (12), Юлис (11), Уильямс (9), Дадли (6), Джонс (4).
Клипперс — Лейкерс 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32).
Клипперс: Гриффин (36), Пол (29 + 12 передач), Редик (19), Джордан (11 + 12 подборов), Мба, а Муте (7), Кроуфорд (7), Басс (4), Фелтон (2).
Лейкерс: Нваба (19), Ингрэм (18), Робинсон (16), Рэндл (14), Нэнс (8), Кларксон (7), Блэк (8), Эннис (6), Брюэр (6), Расселл (2).
Чикаго — Атланта 106:104 (23:21, 29:25, 27:38, 27:20).
Чикаго: Батлер (33), Рондо (25 + 11 подборов), Валентайн (13), Ципзер (10), Миротич (8), Лопес (8),
Атланта: Шредер (29), Хардуэй (20), Ильясова (13), Ховард (13 + 12 подборов), Принс (9), Мускала (9), Бэйзмор (6), Кальдерон (5).
Бруклин — Орландо 121:111 (33:33, 27:20, 29:36, 32:22).
Бруклин: Лопес (30), Букер (23), Килпатрик (15), Хэмилтон (13), ЛеВерт (9), Лин (8), Гудвин (8), Динуидди (7), Уайтхэд (6),
Орландо: Вучевич (27 + 11 подборов), Гордон (22 + 15 подборов), Пэйтон (20 + 11 подборов + 11 передач), Фурнье (20), Микс (11), Росс (6), Огастин (5).
Миннесота — Сакраменто 117:123 (31:18, 28:37, 26:36, 32:32).
Миннесота: Уиггинс (32), Таунс (26 + 11 подборов), Рубио (11 + 13 передач), Раш (11), Дженг (11), Джонс (6), Мухаммад (6), Пэйн (6), Данн (4), Каспи (4).
Сакраменто: Хилд (22), Лоусон (21 + 11 передач), Гэллоуэй (17), Аффлало (16),
Восточная конференция.
1. *Бостон Селтикс — 49 побед/27 поражений.
2. *Кливленд Кавальерс — 48 /27.
3. *Торонто Рэпторс — 46/30.
4. *Вашингтон Уизардс — 46/30.
5. Милуоки Бакс — 40/36.
6. Атланта Хоукс — 39/37.
7. Чикаго Буллз — 37/39.
8. Майами Хит — 37/39.
9. Индиана Пэйсерс — 37/39.
10. Шарлотт Хорнетс — 35/41.
11. Детройт Пистонс — 35/42.
12. **Нью-Йорк Никс — 29/47.
13. **Филадельфия Сиксерс — 28/48.
14. **Орландо Мэджик — 27/50.
15. **Бруклин Нетс — 17/59.
Западная конференция.
1. * Голден Стэйт Уорриорз — 62 победы / 14 поражений.
2. *Сан-Антонио Сперс — 58/17.
3. *Хьюстон Рокетс — 51/25.
4. *Юта Джаз — 47/29.
5. *Лос-Анджелес Клипперс — 47/31.
6. *Оклахома-Сити Тандер — 43/32.
7. *Мемфис Гриззлиз — 42/34.
8. Портленд Трэйл Блэйзерс — 38/38.
9. Денвер Наггетс -35/40.
10.
11. **Даллас Маверикс — 31/44.
12. **Миннесота Тимбервулвз — 30/45.
13. **Сакраменто Кингз — 30/47.
14. **Финикс Санз — 22/55.
15. **Лос-Анджелес Лейкерс — 21/55.
* Обеспечили место в
** Выбыли из гонки за место в
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