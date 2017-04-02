Док Риверс стал 15-м тренером, одержавшим 800 побед в НБА
Для главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Дока Риверса победа над «Лос-Анджелес Лейкерс» стала уже 800-й за карьеру в регулярном чемпионате НБА (57,8% выигранных матчей).
Таким образом, Риверс стал 15-м наставником в истории лиги, преодолевшим эту планку. Из действующих тренеров это удалось только Грегу Поповичу.
55-летний Риверс начал работать в НБА в сезоне-1999/2000 и с тех пор провёл в лиге 18 лет, возглавляя «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс» и «Клипперс». В активе тренера есть один чемпионский титул с «Бостоном» в сезоне-2007/08.
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