Док Риверс стал 15-м тренером, одержавшим 800 побед в НБА

Таким образом, Риверс стал 15-м наставником в истории лиги, преодолевшим эту планку. Из действующих тренеров это удалось только Грегу Поповичу.



55-летний Риверс начал работать в НБА в сезоне-1999/2000 и с тех пор провёл в лиге 18 лет, возглавляя «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс» и «Клипперс». В активе тренера есть один чемпионский титул с «Бостоном» в сезоне-2007/08.