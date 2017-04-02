«Финикс» уступил «Портленду», потерпев 11-е поражение подряд в чемпионате НБА

Субботний матч в Портленде завершился победой хозяев паркета со счетом 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30). В составе «Трэйл Блэйзерс» на паркете выделялись защитники Дэмиан Лиллард (31 очко, 5 подборов, 7 передач) и Си Джей Макколлум (29 очков, 5 подборов, 7 передач). У «Финикса» самыми результативными стали Девин Букер (31 очко, 3 подбора, 7 передач, 3 перехвата) и Ти Джей Уоррен (25 очков, 5 подборов, 1 передача), а форвард Маркис Крисс сделал дабл-дабл — 19 очков и 13 подборов.

«Портленд» одержал шестую победу подряд и в следующем матче 3 апреля сыграет на выезде с «Миннесотой». «Финикс» днем ранее постараются прервать свою неудачную серию в домашней игре против «Хьюстона».

Результаты других матчей дня:

«Чикаго» — «Атланта» — 106:104,

«Бруклин» — «Орландо» — 121:111,

«Миннесота» — «Сакраменто» — 117:123.