Тренер «Клипперс» Док Риверс одержал 800-ю победу в НБА
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 115:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 36 очков. Двое его партнеров по команде отметились
Главный тренер хозяев Док Риверс записал на свой счет 800-ю победу в качестве наставника клубов НБА. Он — 15-й тренер в истории лиги, достигший этой отметки. Становился чемпионом НБА в 2008 году с «Бостоном». Тренирует «Клипперс» с 2013 года.
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