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2 апреля 2017, 1:52 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Тренер «Клипперс» Док Риверс одержал 800-ю победу в НБА

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 115:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 36 очков. Двое его партнеров по команде отметились дабл-даблами — Крис Пол (29 очков и 12 передач) и Деандре Джордан (11 очков и 12 подборов).

Главный тренер хозяев Док Риверс записал на свой счет 800-ю победу в качестве наставника клубов НБА. Он — 15-й тренер в истории лиги, достигший этой отметки. Становился чемпионом НБА в 2008 году с «Бостоном». Тренирует «Клипперс» с 2013 года.
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