Тренер «Клипперс» Док Риверс одержал 800-ю победу в НБА

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 36 очков. Двое его партнеров по команде отметились дабл-даблами — Крис Пол (29 очков и 12 передач) и Деандре Джордан (11 очков и 12 подборов).

Главный тренер хозяев Док Риверс записал на свой счет 800-ю победу в качестве наставника клубов НБА. Он — 15-й тренер в истории лиги, достигший этой отметки. Становился чемпионом НБА в 2008 году с «Бостоном». Тренирует «Клипперс» с 2013 года.