«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Клипперс» в дерби Лос-Анджелеса в рамках НБА

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе в субботу, завершилась со счетом 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32) в пользу «Клипперс». У победителей самым результативным на паркете был Блэйк Гриффин, набравший 36 очков, а Крис Пол (29 очков + 12 передач) и Деандре Джордан (11 очков + 12 подборов) оформили по дабл-даблу. У «Лейкерс» 19 очков набрал Дэвид Нваба.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал. Ранее в американских СМИ появилась информация, что россиянин выведен из основной команды до конца нынешнего сезона по решению тренерского штаба, который желает дать больше времени молодым игрокам клуба.