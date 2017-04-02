«Лейкерс» без Мозгова проиграли «Клипперс» в дерби Лос-Анджелеса в рамках НБА
«Лейкес» проиграли «Клипперс» в дерби
Лос-Анджелеса в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал. Ранее в американских СМИ появилась информация, что россиянин выведен из основной команды до конца нынешнего сезона по решению тренерского штаба, который желает дать больше времени молодым игрокам клуба.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter