«Милуоки» отчислил Терренса Джонса

Клуб из Висконсина подписал с Джонсом контракт на условиях ветеранского минимума до конца сезона в начале марта.



Теперь же, спустя всего месяц, руководством «Милуоки» принято решение избавиться от игрока. За время проведённое здесь 25-летний Джонс принял участие всего лишь в трёх играх.



Отметим, что текущий регулярный чемпионат 18-й номер драфта-2012 начинал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс», там он успел отыграть 51 матч, набирая в них по 11,5 очков и совершал по 5,9 подборов за 25 минут в среднем за игру.