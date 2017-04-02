Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29282118/
2 апреля 2017, 0:12 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Милуоки» отчислил Терренса Джонса

«Милуоки Бакс» отчислил тяжёлого форварда Терренс Джонса, об этом сообщает официальный «Твиттер» команды.

Клуб из Висконсина подписал с Джонсом контракт на условиях ветеранского минимума до конца сезона в начале марта.

Теперь же, спустя всего месяц, руководством «Милуоки» принято решение избавиться от игрока. За время проведённое здесь 25-летний Джонс принял участие всего лишь в трёх играх.

Отметим, что текущий регулярный чемпионат 18-й номер драфта-2012 начинал в составе «Нью-Орлеан Пеликанс», там он успел отыграть 51 матч, набирая в них по 11,5 очков и совершал по 5,9 подборов за 25 минут в среднем за игру.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!