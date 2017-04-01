Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29281996/
1 апреля 2017, 23:40 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Дрэймонд Грин: Я ударил Хардена, потому что он меня ущипнул

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, почему нанес удар по руке лидеру «Хьюстона» Джеймсу Хардену.

Встреча завершилась победой «Воинов» (107:88). Эпизод вызвал резкое осуждение со стороны болельщиков, так как известно, что Харден играет с травмированной кистью.

— Он ущипнул меня, так что я ударил его по руке, — приводит ESPN слова Грина. — Вот, пожалуй, и все. На самом деле, он достаточно часто так делает. Мне это кажется несерьезным, но что поделать.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Слуцкий возвращается в Россию и создает новую команду

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР