Дрэймонд Грин: Я ударил Хардена, потому что он меня ущипнул
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, почему нанес удар по руке лидеру «Хьюстона» Джеймсу Хардену.
Встреча завершилась победой «Воинов» (107:88). Эпизод вызвал резкое осуждение со стороны болельщиков, так как известно, что Харден играет с травмированной кистью.
— Он ущипнул меня, так что я ударил его по руке, — приводит ESPN слова Грина. — Вот, пожалуй, и все. На самом деле, он достаточно часто так делает. Мне это кажется несерьезным, но что поделать.
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