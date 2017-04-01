Дрэймонд Грин: Я ударил Хардена, потому что он меня ущипнул

Встреча завершилась победой «Воинов» (107:88). Эпизод вызвал резкое осуждение со стороны болельщиков, так как известно, что Харден играет с травмированной кистью.

— Он ущипнул меня, так что я ударил его по руке, — приводит ESPN слова Грина. — Вот, пожалуй, и все. На самом деле, он достаточно часто так делает. Мне это кажется несерьезным, но что поделать.