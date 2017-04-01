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1 апреля 2017, 22:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия» подписала контракт с Алексом Потриссом

Руководство «Филадельфии Сиксерс» подписало контракт с форвардом Алексом Потриссом, об этом сообщает в своём «Твиттер» известный инсайдер Эдриен Войнаровски.

О сроках и условиях соглашения, пока что, ничего не сообщается. Алекс Потрисс является воспитанником университета Кентукки. Баскетболист выставлял свою кандидатуру на драфт-2016, однако тогда не заинтересовал ни один из клубов НБА.

Позже форвард пытался пробиться в лигу через матчи Летней лиги, выступая в составе «Индианы Пэйсерс», однако после двух сыгранных предсезонных матчей Потрисс был оттуда отчислен.

Большую часть сезона он провёл в Лиге развития за фарм-клуб «Индианы» — «Форт Уэйн».
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