Трэйси Макгрэйди будет включён в Зал славы
Официальный «Твиттер» баскетбольного Зала славы имени Нэйсмита назвал имена баскетболистов которые станут его членами в 2017-м году.
Самыми известными именами в списке являются 9-й номер драфта-1997, участник матча всех звёзд (2001−2007) Трэйси Макгрэйди и бывший генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Джерри Краузе, во времена которого команда из Иллинойса выиграла шесть чемпионских титулов.
Кроме них новыми членами Зала славы станут легенда европейского баскетбола Никос Галис, бывший игрок WNBA Ребекка Лобо,
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