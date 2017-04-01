Трэйси Макгрэйди будет включён в Зал славы

Самыми известными именами в списке являются 9-й номер драфта-1997, участник матча всех звёзд (2001−2007) Трэйси Макгрэйди и бывший генеральный менеджер «Чикаго Буллз» Джерри Краузе, во времена которого команда из Иллинойса выиграла шесть чемпионских титулов.



Кроме них новыми членами Зала славы станут легенда европейского баскетбола Никос Галис, бывший игрок WNBA Ребекка Лобо, экс-звезда НБА и АБА Джордж МакГиннис, один из лучших тренеров в студенческом баскетболе Билл Селф, возглавляющий «Канзас Джейхоукс» более десяти лет, женский студенческий тренер Маффет Макгроу, школьный тренер Роберт Хьюз, бывший вице-президент NCAA Том Ярнстедт и два бывших игрока «Гарлем Глобтроттерс» — Зак Клэйтон и Мэнни Джексон.