Потерянная страсть. Как НБА перестаёт быть смыслом жизни
Что объединяет Майкла Джордана, Ламара Одома, Эндрю Байнума и Ларри Сандерса?
Когда-то все они решили, что баскетбол им больше не нужен.
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Видимо, что-то случилось...
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Что может быть более разочаровывающим для болельщиков, чем видеть, как их любимые игроки по
Ларри Сандерс
Нельзя сказать, что карьера Ларри Сандерса развивалась со скоростью света, но трудно не заметить большой прогресс центрового в сезоне-2012/13, когда ему удалось довести свою статистику почти до
Добавились и проблемы с травмами. Во время восстановления Ларри попробовал себя в музыке, и, очевидно, новое занятие понравилось ему больше ежедневных тренировок и «скучных» матчей в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Проблемы с наркотиками, за которые центровой несколько раз был дисквалифицирован, только усугубили положение. В итоге Сандерс договорился с «Бакс» о расторжении контракта, после чего сосредоточился на далёких от баскетбола вещах. Правда,
Ламар Одом
Вряд ли Ламар Одом ненавидел баскетбол, просто на свете были вещи, нравившиеся ему больше — наркотики, например. Ламар всегда играл на площадке заметную роль, даже находясь в тени Коби Брайанта, а позже Пау Газоля и Эндрю Байнума. Кроме того, Одом не терялся в тактических схемах Фила Джексона, использовавшего ненавистное нынешним игрокам «Никс» «треугольное нападение». Казалось бы, Ламар находится в идеальном положении — два титула чемпиона НБА, контракт с одной из лучших команд лиги в истории, отличное взаимопонимание с партнёрами по команде и главным тренером.
Но наркотики молниеносно разрушили идеальный мир форварда «Лейкерс». Одом потерял желание тренироваться и регулярно радовать болельщиков своей игрой. Окончательно с баскетболом
Эндрю Байнум
Байнум попал в НБА сразу после школы. Он выставил свою кандидатуру на драфт в 2005 году и заинтересовал руководство «Лейкерс», выбравшее его под 10-м номером. В силу молодости Эндрю не продемонстрировал ничего выдающегося в первых двух сезонах в лиге. Заметного прогресса центровой добился после прихода в калифорнийский клуб Пау Газоля. Связка двух «больших» помогла «Лейкерс» в завоевании двух кряду чемпионских титулов. При этом стоит отметить, что соперниками Байнума в финалах были такие центровые, как Дуайт Ховард, Кевин Гарнетт и Кендрик Перкинс.
Лучшим в карьере для Байнума стал 2011 год, когда Джексон покинул пост главного тренера «Лейкерс». Новый наставник Майк Браун сделал ставку на молодого центрового и не прогадал. Летом 2012-го Эндрю в результате четырёхстороннего обмена оказался в «Филадельфии». Руководство и тренерский штаб «Сиксерс» видели в нём нового лидера команды, но
Следующей остановкой в карьере центрового стал «Кливленд». Не успев отыграть за новую команду и половину сезона, Байнум был отстранён от тренировок за негативное влияние на командную «химию». Спустя месяц центровой оказался в «Индиане», в составе которой отыграл всего два матча и фактически завершил карьеру.
Майкл Джордан
Выиграв с «Чикаго» три титула кряду, Майкл Джордан потерял интерес к игре, живой легендой которой стал. Перед стартом сезона-1993/94 Майкл шокировал весь мир, заявив, что уходит из баскетбола. Джордан говорил, что смерть отца, который видел в нём профессионального бейсболиста, является одной из главных причин завершения карьеры.
Майкл осуществил мечту отца уже в следующем году, подписав контракт с
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