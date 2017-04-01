Потерянная страсть. Как НБА перестаёт быть смыслом жизни

Что может быть более разочаровывающим для болельщиков, чем видеть, как их любимые игроки по каким-то причинам уходят из спорта или безрассудно распоряжаются своим талантом? История знает много примеров баскетбольного долголетия, но, к сожалению, так бывает не всегда. Представляем пятёрку игроков, по разным причинам утративших интерес к баскетболу.

Ларри Сандерс

Нельзя сказать, что карьера Ларри Сандерса развивалась со скоростью света, но трудно не заметить большой прогресс центрового в сезоне-2012/13, когда ему удалось довести свою статистику почти до дабл-дабла в среднем за игру. После завершения того сезона руководство «Милуоки» выписало молодому таланту заслуженный чек на солидную сумму, оказавшийся механизмом замедленного действия. Во время следующего регулярного чемпионата статистика Сандерса пошла на спад.



Добавились и проблемы с травмами. Во время восстановления Ларри попробовал себя в музыке, и, очевидно, новое занятие понравилось ему больше ежедневных тренировок и «скучных» матчей в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Проблемы с наркотиками, за которые центровой несколько раз был дисквалифицирован, только усугубили положение. В итоге Сандерс договорился с «Бакс» о расторжении контракта, после чего сосредоточился на далёких от баскетбола вещах. Правда, экс-центрового «Милуоки» хватило всего на два года. В начале 2017-го он подписал контракт с «Кливлендом», но пока ничем особенным болельщикам команды из Огайо не запомнился.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPdkp-chJhY/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⏳ #sooncome #tbt</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Larry Sanders (@thereal_larrysanders) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-19T22:05:26+00:00">Янв 19 2017 в 2:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Ламар Одом

Вряд ли Ламар Одом ненавидел баскетбол, просто на свете были вещи, нравившиеся ему больше — наркотики, например. Ламар всегда играл на площадке заметную роль, даже находясь в тени Коби Брайанта, а позже Пау Газоля и Эндрю Байнума. Кроме того, Одом не терялся в тактических схемах Фила Джексона, использовавшего ненавистное нынешним игрокам «Никс» «треугольное нападение». Казалось бы, Ламар находится в идеальном положении — два титула чемпиона НБА, контракт с одной из лучших команд лиги в истории, отличное взаимопонимание с партнёрами по команде и главным тренером.



Но наркотики молниеносно разрушили идеальный мир форварда «Лейкерс». Одом потерял желание тренироваться и регулярно радовать болельщиков своей игрой. Окончательно с баскетболом экс-игрок «Лейкерс» завязал в 2014-м, после выступления за «Басконию» и подписания контракта с «Нью-Йорком». Кроме того, жена Ламара Хлои Кардашьян подала на развод, что сильно ударило по эмоциональному состоянию баскетболиста. Позже Одома нашли без сознания в публичном доме в Неваде. Форварда госпитализировали в критическом состоянии в Лас-Вегас, где врачам с трудом удалось спасти ему жизнь.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/76OK-HmySc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Feels just like yesterday #lakers #championship #basketball #nba</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Lamar Odom (@lamarodom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-09-21T22:39:03+00:00">Сен 21 2015 в 3:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



Эндрю Байнум

Байнум попал в НБА сразу после школы. Он выставил свою кандидатуру на драфт в 2005 году и заинтересовал руководство «Лейкерс», выбравшее его под 10-м номером. В силу молодости Эндрю не продемонстрировал ничего выдающегося в первых двух сезонах в лиге. Заметного прогресса центровой добился после прихода в калифорнийский клуб Пау Газоля. Связка двух «больших» помогла «Лейкерс» в завоевании двух кряду чемпионских титулов. При этом стоит отметить, что соперниками Байнума в финалах были такие центровые, как Дуайт Ховард, Кевин Гарнетт и Кендрик Перкинс.



Лучшим в карьере для Байнума стал 2011 год, когда Джексон покинул пост главного тренера «Лейкерс». Новый наставник Майк Браун сделал ставку на молодого центрового и не прогадал. Летом 2012-го Эндрю в результате четырёхстороннего обмена оказался в «Филадельфии». Руководство и тренерский штаб «Сиксерс» видели в нём нового лидера команды, но из-за серьёзных проблемы с коленями Байнум остался вне игры. Эндрю не проявлял особого желания браться за ум и продемонстрировал наплевательское отношение к рекомендациям врачей, когда получил ещё одно повреждение колена во время игры в боулинг.



Следующей остановкой в карьере центрового стал «Кливленд». Не успев отыграть за новую команду и половину сезона, Байнум был отстранён от тренировок за негативное влияние на командную «химию». Спустя месяц центровой оказался в «Индиане», в составе которой отыграл всего два матча и фактически завершил карьеру.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/8ezP3sIsq8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Indecision #andrewbynum #nbahair #nba #ballislife</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ben Carter (@bent_hoops) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-10-06T03:35:42+00:00">Окт 5 2015 в 8:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Майкл Джордан

Выиграв с «Чикаго» три титула кряду, Майкл Джордан потерял интерес к игре, живой легендой которой стал. Перед стартом сезона-1993/94 Майкл шокировал весь мир, заявив, что уходит из баскетбола. Джордан говорил, что смерть отца, который видел в нём профессионального бейсболиста, является одной из главных причин завершения карьеры.

Майкл осуществил мечту отца уже в следующем году, подписав контракт с фарм-клубом «Чикаго Уайт Сокс». Однако, не добившись успеха на бейсбольных полях, Джордан вернулся в баскетбол и привёл «Буллз» ко второму три-питу. Легендарный защитник тогда пропустил полтора сезона, а в 1999-м вновь объявил о завершении карьеры. Во второй раз Майкла хватило почти на три года. Конечно, упущенное время не вернёшь, но только представьте, каких результатов Джордан мог добиться с «Чикаго», если бы дважды не пытался завязать с любимой игрой?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKQ6jksgM_W/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">MJ's legacy was born after he committed fully to the process. He refused to be outworked. The payoff? His rings, all 6 of them. #JordanBreakfastClub</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Jordan (@jumpman23) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-12T17:29:42+00:00">Сен 12 2016 в 10:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>