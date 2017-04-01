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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29277127/
1 апреля 2017, 11:04 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Дабл-дабл Хардена не спас «Хьюстон» от поражения от «Голден Стэйт»

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» одолели «Хьюстон Рокетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, состоявшаяся в пятницу в Окленде, завершилась со счетом 107:98 (23:25, 33:36, 27:24, 24:13) в пользу лидера Западной конференции, одержавшего десятую победу подряд. В составе «Уорриорз» самым результативным стал Стефен Карри, набравший 24 очка. У гостей дабл-дабл оформил Джеймс Харден (17 очков + 12 подборов).

В другом матче баскетболисты «Сан-Антонио» нанесли гостевое поражение «Оклахоме-Сити» — 100:95 (16:25, 25:29, 30:22, 29:19). У проигравших трипл-дабл сделал Расселл Уэстбрук (32 очка + 15 подборов + 12 передач).

Результаты остальных игр дня:

«Торонто» — «Индиана» — 111:100,

«Шарлотт» — «Денвер» — 122:114,

«Бостон» — «Орландо» — 117:116,

«Кливленд» — «Филадельфия» — 122:105,

«Майами» — «Нью-Йорк» — 94:98,

«Мемфис» — «Даллас» — 99:90,

«Милуоки» — «Детройт» — 108:105, в овертайме,

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 117:89,

«Юта» — «Вашингтон» — 95:88.
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