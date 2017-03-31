Защитник «Клипперс» Остин Риверс травмировал подколенное сухожилие

Отец Остина Док Риверс, который является главным тренером «Клипперс», надеется на возвращение своего сына в строй к стадии плей-офф, сообщает Sportando.



В текущем сезоне Остин Риверс принял участие в 72 матчах НБА, в 28 из которых выходил в стартовой пятёрке. Его средние показатели за матч составляют 12 очков, 2,2 подбора и 2,7 передачи.