Скотти Пиппен: «Нью-Йорку» нужно уволить Фила Джексона

«Мне придётся раскритиковать моего бывшего тренера Фила Джексона. Он не смог создать в “Нью-Йорке” команду. Даже самые оптимистичные эксперты не считали “Никс” претендентом на чемпионский титул. Мне просто жаль Кармело Энтони, которому приходится пройти через такие испытания. Но у него есть очень выгодный контракт. Уверен, что болельщики были бы рады, если бы Мело остался, а Джексон ушёл. Да, я считаю, что Фила необходимо уволить», — цитирует Пиппена ESPN.