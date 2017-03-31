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31 марта 2017, 12:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Скотти Пиппен: «Нью-Йорку» нужно уволить Фила Джексона

Бывший форвард НБА Скотти Пиппен высказал мнение о ситуации, сложившейся в «Нью-Йорк Никс».

«Мне придётся раскритиковать моего бывшего тренера Фила Джексона. Он не смог создать в “Нью-Йорке” команду. Даже самые оптимистичные эксперты не считали “Никс” претендентом на чемпионский титул. Мне просто жаль Кармело Энтони, которому приходится пройти через такие испытания. Но у него есть очень выгодный контракт. Уверен, что болельщики были бы рады, если бы Мело остался, а Джексон ушёл. Да, я считаю, что Фила необходимо уволить», — цитирует Пиппена ESPN.
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