Дабл-дабл Пола помог «Клипперс» победить «Финикс» в матче НБА
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес Клипперс» нанес поражение «Финиксу» со счетом 124:118 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев, лидер текущего сезона по набранным очкам в одной встрече (70) Девин Букер, которому для набора 33 очков потребовалось 37 минут. Тяжелый форвард клуба Ти Джей Уоррен сделал
У «Клипперс» наибольшей результативностью отметился тяжелый форвард Блэйк Гриффин (31), центровой клуба Деандре Джордан сделал 17 подборов, а разыгрывающий Крис Пол сделал 22-й в сезоне
В параллельной встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел гостевое поражение от «Миннесоты» — 104:119. Самым результативным баскетболистом стал разыгрывающий хозяев Рики Рубио, для которого 33 набранных очка за 38 минут стали рекордными в карьере. Центровой клуба
У идущих на последнем месте на Западе «Лейкерс» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джордан Кларксон (18), тяжелый форвард Джулиус Рэндл также отметился
«Портленд» на своем паркете победил «Хьюстон» со счетом 117:107. Разыгрывающий хозяев Дамиан Лиллард стал самым результативным игроком встречи, оформив
У «Хьюстона» самым результативным стал атакующий защитник Джеймс Харден, выступавший в матче на позиции разыгрывающего (30). Харден реализовал лишь два трехочковых броска из 13, однако этого хватило ему, чтобы установить рекорд карьеры по данному показателю за сезон (237). Кроме того, «Хьюстон» в матче установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трехочковых попаданий за сезон (1083).
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