Дабл-дабл Пола помог «Клипперс» победить «Финикс» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев, лидер текущего сезона по набранным очкам в одной встрече (70) Девин Букер, которому для набора 33 очков потребовалось 37 минут. Тяжелый форвард клуба Ти Джей Уоррен сделал дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов за 38 минут. Кроме Уоррена и Букера, еще четыре баскетболиста «Финикса» набрали по 10 и более очков: легкий форвард Маркиз Крисс (20), центровой Алексей Лень (12), разыгрывающий Тайлер Юлис (16) и легкий форвард Деррик Джонс (10).

У «Клипперс» наибольшей результативностью отметился тяжелый форвард Блэйк Гриффин (31), центровой клуба Деандре Джордан сделал 17 подборов, а разыгрывающий Крис Пол сделал 22-й в сезоне дабл-дабл, набрав за 35 минут 29 очков и 10 передач. «Финикс» идет на 14-м месте в Западной конференции, одержав лишь 22 победы в 76 встречах, клуб лишился шансов на попадание в плей-офф. «Клипперс», которые ранее гарантировали себе участие в играх на вылет, с 46 победами идут пятыми.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел гостевое поражение от «Миннесоты» — 104:119. Самым результативным баскетболистом стал разыгрывающий хозяев Рики Рубио, для которого 33 набранных очка за 38 минут стали рекордными в карьере. Центровой клуба Карл-Энтони Таунс набрал на один балл меньше, а легкий форвард Горги Дьенг сделал дабл-дабл из 11 очков и 15 подборов.

У идущих на последнем месте на Западе «Лейкерс» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джордан Кларксон (18), тяжелый форвард Джулиус Рэндл также отметился дабл-даблом (12 очков + 13 подборов). Российский центровой клуба Тимофей Мозгов пропускает концовку сезона по решению тренера, заменяющий его Тарик Блэк за 22 минуты набрал 15 очков и сделал девять подборов.

«Портленд» на своем паркете победил «Хьюстон» со счетом 117:107. Разыгрывающий хозяев Дамиан Лиллард стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 31 очка и 11 передач. Также двузначным числом баллом по двум статистическим показателям отметился центровой «Портленда» Юсуф Нуркич (19 очков + 11 подборов).

У «Хьюстона» самым результативным стал атакующий защитник Джеймс Харден, выступавший в матче на позиции разыгрывающего (30). Харден реализовал лишь два трехочковых броска из 13, однако этого хватило ему, чтобы установить рекорд карьеры по данному показателю за сезон (237). Кроме того, «Хьюстон» в матче установил абсолютный рекорд НБА по числу реализованных трехочковых попаданий за сезон (1083).