Леброн Джеймс обошел Шакила О’Нила в списке самых результативных игроков НБА
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд» Леброн Джеймс, набрав 26 очков в матче регулярного чемпионата против «Чикаго» (93:99), вышел на седьмое место в списке самых результативных игроков НБА, превзойдя достижение известного в прошлом центрового Шакила О’Нила.
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Теперь на счету 31-летнего Джеймса 28 599 очков (27,1 очка в среднем за игру). О’Нил, выступая за «Лейкерс», «Орландо», «Майами», «Финикс», «Кливленд» и «Бостон», набрал за карьеру 28 596 очков за 1207 матчей в регулярных чемпионатах НБА. Джеймсу потребовалось 1055 регулярных игр. Джеймс и О’Нил вместе выступали за «Кливленд» в сезоне-2009/10.
На шестом месте располагается немец Дирк Новицки из «Далласа», второй из действующих игроков (после Джеймса) в десятке самых результативных. На счету Новицки 30 181 очко. Возглавляет список Карим
Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010−2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс — четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.
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