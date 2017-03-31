Леброн Джеймс обошел Шакила О’Нила в списке самых результативных игроков НБА

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Теперь на счету 31-летнего Джеймса 28 599 очков (27,1 очка в среднем за игру). О’Нил, выступая за «Лейкерс», «Орландо», «Майами», «Финикс», «Кливленд» и «Бостон», набрал за карьеру 28 596 очков за 1207 матчей в регулярных чемпионатах НБА. Джеймсу потребовалось 1055 регулярных игр. Джеймс и О’Нил вместе выступали за «Кливленд» в сезоне-2009/10.

На шестом месте располагается немец Дирк Новицки из «Далласа», второй из действующих игроков (после Джеймса) в десятке самых результативных. На счету Новицки 30 181 очко. Возглавляет список Карим Абдул-Джаббар, в активе которого 38 387 очков.

Джеймс выступает за «Кливленд» с 2014 года, ранее он играл за клуб в период с 2003 по 2010 год. На протяжении четырех сезонов выступал за «Майами» (2010−2014). Всего он трижды становился чемпионом НБА. Джеймс — четвертый игрок в истории лиги, трижды получавший приз самому ценному игроку финала.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">As <a href="https://twitter.com/KingJames">@KingJames</a> passes <a href="https://twitter.com/SHAQ">@SHAQ</a> on the All-Time Scoring List, we look back at their time as teammates with the <a href="https://twitter.com/cavs">@Cavs</a>! <a href="https://t.co/O4pFrIYBft">pic.twitter.com/O4pFrIYBft</a></p>— NBA (@NBA) <a href="https://twitter.com/NBA/status/847640063009726464">31 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>