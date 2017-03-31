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31 марта 2017, 1:32 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

В «Чикаго» готовы начать перестройку в случае выгодного предложения по Батлеру

Руководство «Чикаго Буллз» готово рассматривать предложения по обмену лидера коллектива — Джимми Батлера, об этом сообщает известный инсайдер и корреспондент Chicago Tribune Кей Си Джонсон.

По его словам, в случае выгодного варианта в Иллинойсе могут принять решение о расставании с Батлером и старте полной перестройки команды. При этом от решения по Батлеру во многом будет зависеть будущее в «Чикаго» Дуэйна Уэйда, который имеет опцию игрока на следующий сезон.

Также Джонсон отмечает, что по его информации, невзирая на неудачный минувший чемпионат и риск остаться вне зоны плей-офф в этом сезоне, главный тренер «Чикаго» Фред Хойберг останется в команде и на следующий год.
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