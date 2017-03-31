В «Чикаго» готовы начать перестройку в случае выгодного предложения по Батлеру

По его словам, в случае выгодного варианта в Иллинойсе могут принять решение о расставании с Батлером и старте полной перестройки команды. При этом от решения по Батлеру во многом будет зависеть будущее в «Чикаго» Дуэйна Уэйда, который имеет опцию игрока на следующий сезон.



Также Джонсон отмечает, что по его информации, невзирая на неудачный минувший чемпионат и риск остаться вне зоны плей-офф в этом сезоне, главный тренер «Чикаго» Фред Хойберг останется в команде и на следующий год.