В «Чикаго» готовы начать перестройку в случае выгодного предложения по Батлеру
Руководство «Чикаго Буллз» готово рассматривать предложения по обмену лидера коллектива — Джимми Батлера, об этом сообщает известный инсайдер и корреспондент Chicago Tribune Кей Си Джонсон.
По его словам, в случае выгодного варианта в Иллинойсе могут принять решение о расставании с Батлером и старте полной перестройки команды. При этом от решения по Батлеру во многом будет зависеть будущее в «Чикаго» Дуэйна Уэйда, который имеет опцию игрока на следующий сезон.
Также Джонсон отмечает, что по его информации, невзирая на неудачный минувший чемпионат и риск остаться вне зоны
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