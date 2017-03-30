Винс Картер обошёл Рэя Аллена по количеству очков за карьеру

Теперь в активе Картера числится 24 511 очков за карьеру. Это позволило 40-летнему баскетболисту обойти легендарного защитника Рэя Аллена (24 505) в списке самых результативных игроков в истории НБА.



Сейчас Винс занимает 22-е место. На 21-й строчке располагается Патрик Юинг, который набрал 24 815 очков за карьеру.