Винс Картер обошёл Рэя Аллена по количеству очков за карьеру
Защитник «Мемфис Гриззлиз» Винс Картер в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» (110:97) набрал 21 очко, проведя на паркете 33 минуты.
Теперь в активе Картера числится 24 511 очков за карьеру. Это позволило 40-летнему баскетболисту обойти легендарного защитника Рэя Аллена (24 505) в списке самых результативных игроков в истории НБА.
Сейчас Винс занимает 22-е место. На 21-й строчке располагается Патрик Юинг, который набрал 24 815 очков за карьеру.
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