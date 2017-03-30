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30 марта 2017, 11:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Фрэнк Вогел хочет пригласить Дэвида Уэста в тренерский штаб «Орландо»

По информации журналиста ESPN Зака Лоу, наставник «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогел хочет, чтобы форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвид Уэст вошёл в тренерский штаб флоридского клуба после завершения игровой карьеры.

Напомним, что Уэст выступал под руководством Вогела в «Индиане Пэйсерс» с 2011 по 2015 год.

В нынешнем сезоне Дэвид проводит на паркете по 12,2 минуты, собирая коллекцию из 4,5 очка, 3,0 подбора, 2,2 передачи, 0,7 блок-шота и 0,6 перехвата в среднем за игру.
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