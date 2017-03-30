Фрэнк Вогел хочет пригласить Дэвида Уэста в тренерский штаб «Орландо»

Напомним, что Уэст выступал под руководством Вогела в «Индиане Пэйсерс» с 2011 по 2015 год.



В нынешнем сезоне Дэвид проводит на паркете по 12,2 минуты, собирая коллекцию из 4,5 очка, 3,0 подбора, 2,2 передачи, 0,7 блок-шота и 0,6 перехвата в среднем за игру.