Фрэнк Вогел хочет пригласить Дэвида Уэста в тренерский штаб «Орландо»
По информации журналиста ESPN Зака Лоу, наставник «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогел хочет, чтобы форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дэвид Уэст вошёл в тренерский штаб флоридского клуба после завершения игровой карьеры.
Напомним, что Уэст выступал под руководством Вогела в «Индиане Пэйсерс» с 2011 по 2015 год.
В нынешнем сезоне Дэвид проводит на паркете по 12,2 минуты, собирая коллекцию из 4,5 очка, 3,0 подбора, 2,2 передачи, 0,7
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