Баскетболист Ламар Одом признался, что наркотики убили его карьеру в НБА

Одом 13 октября 2015 года был найден в бессознательном состоянии в публичном доме Невады и доставлен в одну из больниц Лас-Вегаса. В крови 37-летнего спортсмена были обнаружены следы кокаина. Сообщалось, что Одом перенес несколько инсультов и две экстренные операции.

«Наркотики убили мое желание тренироваться и быть в форме», — цитирует Одома АП.

В 2011 году Одом был признан лучшим шестым игроком НБА. Последний раз он выходил на площадку в НБА в сезоне-2012/13.