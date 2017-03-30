Баскетболист Ламар Одом признался, что наркотики убили его карьеру в НБА
Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом заявил, что наркотики убили его карьеру в ассоциации.
Одом 13 октября 2015 года был найден в бессознательном состоянии в публичном доме Невады и доставлен в одну из больниц
«Наркотики убили мое желание тренироваться и быть в форме», — цитирует Одома АП.
В 2011 году Одом был признан лучшим шестым игроком НБА. Последний раз он выходил на площадку в НБА в сезоне-2012/13.
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