Айзея Томас стал 6-м игроком в истории «Бостона», набравшим 2000 очков за сезон

Ранее подобное удавалось Ларри Бёрду, Джону Хавличеку, Сэму Джонсу, Кевину Макхэйлу, а также Полу Пирсу, который сейчас является игроком «Лос-Анджелес Клипперс».



В этом сезоне Томас проводит на паркете по 34,1 минуты, собирая коллекцию из 29,1 очка, 5,9 передачи и 2,6 подбора в среднем за игру. Отметим, что Айзея занимает третье место в НБА по результативности, уступая только защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену и разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Расселлу Уэстбруку.