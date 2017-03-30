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30 марта 2017, 9:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Айзея Томас стал 6-м игроком в истории «Бостона», набравшим 2000 очков за сезон

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас стал 6-м игроком в истории «Бостон Селтикс», набравшим 2000 и более очков за регулярный чемпионат.

Ранее подобное удавалось Ларри Бёрду, Джону Хавличеку, Сэму Джонсу, Кевину Макхэйлу, а также Полу Пирсу, который сейчас является игроком «Лос-Анджелес Клипперс».

В этом сезоне Томас проводит на паркете по 34,1 минуты, собирая коллекцию из 29,1 очка, 5,9 передачи и 2,6 подбора в среднем за игру. Отметим, что Айзея занимает третье место в НБА по результативности, уступая только защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену и разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Расселлу Уэстбруку.
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