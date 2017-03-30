Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29250978/
30 марта 2017, 8:35 | Баскетбол: НБА | Vesti.kz

Лидер «Оклахомы» установил рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле

Лидер клуба «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле.

Результативность Расселла Уэстбрука обеспечила его команде место в <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (114:106) набрал 57 очков, а также сделал 13 подборов и 11 передач. Он стал самым результативным игроком встречи, оформив свой 38-й трипл-дабл в сезоне.

Таким образом установил рекорд результативности в НБА при трипл-дабле. Прежние достижения принадлежали Джеймсу Хардену и Уилту Чемберлену — 53 очка.

Отметим, что лидеру «Оклахомы» осталось оформить четыре трипл-дабла в восьми оставшихся матчах, чтобы превзойти рекорд Оскара Робертсона. Кроме того, Уэстбрук стал четвертым игроком в истории лиги, которому удалось оформить трипл-дабл, набрав не менее 50 очков. Для Уэстбрука подобный трипл-дабл стал вторым в карьере.

Результативность Уэстбрука позволила «Оклахоме» обеспечить себе место в плей-офф. Комнада занимает шестое место в таблице Западной конференции, одержав 43-ю победу в 74 матчах. «Орландо» идет на 14-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

«Финикс» выставил на матч с «Бруклином» самый молодой стартовый состав в истории

«Финикс Санс» выпустил в стартовом составе на матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» Тайлера Юлиса (21 год), Девина Букера (20), Деррика Джонса-младшего (20), Маркиса Крисса (19) и Алексея Лэня (23).
Еще 3 новости  Все новости
30 марта

Фредди Роуч одобрил планы Головкина по переходу в другой вес

Жакиянов и Шуменов вошли в пятерку сильнейших боксеров в своих дивизионах

Джейкобс воспользовался лазейкой при отказе от повторного взвешивания перед боем с Головкиным - Роуч