Лидер «Оклахомы» установил рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (114:106) набрал 57 очков, а также сделал 13 подборов и 11 передач. Он стал самым результативным игроком встречи, оформив свой 38-й трипл-дабл в сезоне.

Таким образом установил рекорд результативности в НБА при трипл-дабле. Прежние достижения принадлежали Джеймсу Хардену и Уилту Чемберлену — 53 очка.

Отметим, что лидеру «Оклахомы» осталось оформить четыре трипл-дабла в восьми оставшихся матчах, чтобы превзойти рекорд Оскара Робертсона. Кроме того, Уэстбрук стал четвертым игроком в истории лиги, которому удалось оформить трипл-дабл, набрав не менее 50 очков. Для Уэстбрука подобный трипл-дабл стал вторым в карьере.

Результативность Уэстбрука позволила «Оклахоме» обеспечить себе место в плей-офф. Комнада занимает шестое место в таблице Западной конференции, одержав 43-ю победу в 74 матчах. «Орландо» идет на 14-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Russell Westbrook messed around and set an NBA record for points in a triple-double by dropping 57! <a href="https://t.co/p4eIr8deSG">pic.twitter.com/p4eIr8deSG</a></p>— Bleacher Report (@BleacherReport) <a href="https://twitter.com/BleacherReport/status/847270007247704064">30 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>