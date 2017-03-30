Лидер «Оклахомы» установил рекорд НБА по количеству очков при трипл-дабле
Лидер клуба «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук установил рекорд НБА по количеству очков при
трипл-дабле.
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Уэстбрук в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (114:106) набрал 57 очков, а также сделал 13 подборов и 11 передач. Он стал самым результативным игроком встречи, оформив свой 38-й
Таким образом установил рекорд результативности в НБА при
Отметим, что лидеру «Оклахомы» осталось оформить четыре
Результативность Уэстбрука позволила «Оклахоме» обеспечить себе место в
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