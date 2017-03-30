Уэстбрук набрал 57 очков и оформил трипл-дабл в матче НБА с «Орландо»
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. «Оклахома» обыграла «Орландо» со счетом 114:106 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер гостей Расселл Уэстбрук оформил 38-й
трипл-дабл в сезоне.
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Атакующий защитник «Оклахомы» стал самым результативным игроком встречи, на его счету 57 очков, 13 подборов и 11 результативных передач. Уэстбруку осталось оформить четыре
Кроме того, Уэстбрук стал четвертым игроком в истории лиги, которому удалось оформить
«Оклахома» занимает шестое место в таблице Западной конференции, одержав 43-ю победу в 74 матчах. «Орландо» идет на 14-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.
Результаты других матчей дня:
«Филадельфия» — «Атланта» — 92:99.
«Нью-Йорк» — «Майами» — 88:105.
«Торонто» — «Шарлотт» — 106:110.
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