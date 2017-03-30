Уэстбрук набрал 57 очков и оформил трипл-дабл в матче НБА с «Орландо»

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Атакующий защитник «Оклахомы» стал самым результативным игроком встречи, на его счету 57 очков, 13 подборов и 11 результативных передач. Уэстбруку осталось оформить четыре трипл-дабла, чтобы превзойти рекорд Оскара Робертсона. 28-летний разыгрывающий занимает второе место в истории лиги по числу матчей с 10 и более баллами по трем статистическим показателям в течение одного сезона, выше расположился лишь знаменитый разыгрывающий «Цинциннати Роялз» (нынешнее название — «Сакраменто») и «Милуоки» Оскар Робертсон — 41 трипл-дабл в сезоне-1961/62.

Кроме того, Уэстбрук стал четвертым игроком в истории лиги, которому удалось оформить трипл-дабл, набрав не менее 50 очков. Для Уэстбрука подобный трипл-дабл стал вторым в карьере, свой первый трипл-дабл с 50-ю очками и более он оформил 28 октября 2016 года в домашнем матче с «Финиксом» (113:110).

«Оклахома» занимает шестое место в таблице Западной конференции, одержав 43-ю победу в 74 матчах. «Орландо» идет на 14-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Результаты других матчей дня:

«Филадельфия» — «Атланта» — 92:99.

«Нью-Йорк» — «Майами» — 88:105.

«Торонто» — «Шарлотт» — 106:110.