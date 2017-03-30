Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29249817/
30 марта 2017, 0:34 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Керр: Д’Антони заслужил приз лучшему тренеру года

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что лучшим тренером года в НБА надо признать наставника «Хьюстон Рокетс» Майка Д’Антони.

«Думаю, философия Майка идеально сочетается с составом “Рокетс”. То, в чём он наиболее хорош, даёт его игрокам уверенность и веру. Очевидно, что они проводят восхитительный сезон. Я полагаю, что трофей получит он. Он его заслужил», — приводит слова Керра ESPN.

На данный момент «Рокетс» занимают третье место в Восточной конференции, в то время как «Уорриорз» возглавляют её.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!