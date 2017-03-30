Дюрант восстанавливается максимальными темпами
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант добился существенного прогресса в восстановлении после травмы колена.
Форвард идёт на поправку максимальными темпами и может вернуться на площадку до конца регулярного первенства, сообщает официальный «твиттер» клуба.
Сейчас Дюрант проводит бесконтактные тренировки с бросками, бегом и прыжками. В ближайшее время он начнёт совершать больше взрывных движений. Время перехода к контактной работе зависит от дальнейшего прогресса форварда. Он пройдёт новое обследование через 7−10 дней.
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