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30 марта 2017, 0:19 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дюрант восстанавливается максимальными темпами

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант добился существенного прогресса в восстановлении после травмы колена.

Форвард идёт на поправку максимальными темпами и может вернуться на площадку до конца регулярного первенства, сообщает официальный «твиттер» клуба.

Сейчас Дюрант проводит бесконтактные тренировки с бросками, бегом и прыжками. В ближайшее время он начнёт совершать больше взрывных движений. Время перехода к контактной работе зависит от дальнейшего прогресса форварда. Он пройдёт новое обследование через 7−10 дней.
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