Ноа начнёт отбывать дисквалификацию с 29 марта
Центровой «Нью-Йорк Никс» Жоаким Ноа начнёт отбывать свою 20-матчевую дисквалификацию с 29 марта.
Француз был дисквалифицирован два матча назад, но не мог отбывать наказание, так как физически не мог выходить на площадку. Теперь независимый доктор, одобренный НБА, подтвердил готовность Ноа играть, и дисквалификация вступит в силу, сообщает ESPN.
Ноа был дисквалифицирован за употребление запрещённых препаратов. Лига пришла к выводу, что умысла в действиях француза не было.
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