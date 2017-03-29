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29 марта 2017, 21:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ноа начнёт отбывать дисквалификацию с 29 марта

Центровой «Нью-Йорк Никс» Жоаким Ноа начнёт отбывать свою 20-матчевую дисквалификацию с 29 марта.

Француз был дисквалифицирован два матча назад, но не мог отбывать наказание, так как физически не мог выходить на площадку. Теперь независимый доктор, одобренный НБА, подтвердил готовность Ноа играть, и дисквалификация вступит в силу, сообщает ESPN.

Ноа был дисквалифицирован за употребление запрещённых препаратов. Лига пришла к выводу, что умысла в действиях француза не было.
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