Ноа начнёт отбывать дисквалификацию с 29 марта

Француз был дисквалифицирован два матча назад, но не мог отбывать наказание, так как физически не мог выходить на площадку. Теперь независимый доктор, одобренный НБА, подтвердил готовность Ноа играть, и дисквалификация вступит в силу, сообщает ESPN.



Ноа был дисквалифицирован за употребление запрещённых препаратов. Лига пришла к выводу, что умысла в действиях француза не было.