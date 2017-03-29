«Голден Стэйт» обещает сыграть основным составом против «Сан-Антонио»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что выпустит основной состав на матч регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио» (30 марта в 4.30 по московскому времени), сообщает ESPN.
Предыдущая встреча прошла без главных звезд «Уорриорз» —
— Все игроки готовы выйти на площадку, расписание было приемлемое, — сказал Керр. — Мы выйдем и посмотрим, что сможем сделать.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter