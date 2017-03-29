«Голден Стэйт» обещает сыграть основным составом против «Сан-Антонио»

Предыдущая встреча прошла без главных звезд «Уорриорз» — из-за травмы не сыграл Кевин Дюрант, а также пропустили игру Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Андре Игуодала.

— Все игроки готовы выйти на площадку, расписание было приемлемое, — сказал Керр. — Мы выйдем и посмотрим, что сможем сделать.