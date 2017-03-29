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29 марта 2017, 19:52 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Голден Стэйт» обещает сыграть основным составом против «Сан-Антонио»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что выпустит основной состав на матч регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио» (30 марта в 4.30 по московскому времени), сообщает ESPN.

Предыдущая встреча прошла без главных звезд «Уорриорз» — из-за травмы не сыграл Кевин Дюрант, а также пропустили игру Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Андре Игуодала.

— Все игроки готовы выйти на площадку, расписание было приемлемое, — сказал Керр. — Мы выйдем и посмотрим, что сможем сделать.
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