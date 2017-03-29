«Индиана» отчислит Родни Стаки

Клуб должен расторгнуть с ним контракт до 10 апреля, пока в действие не вступит опция Стаки, сообщает обозреватель The Vertical Шамс Чарания.



Ранее Стаки травмировал сухожилие левого колена и выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель. В нынешнем сезоне он отыграл 39 матчей, набирая в среднем 7,0 очка, 2,2 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.