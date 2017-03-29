Папа Бол. Кто вывел из себя Леброна и «уничтожил бы» Джордана

Уже давно не секрет, что НБА представляет собой сочетание баскетбола и бизнеса, причём доля второй составляющей в пропорции постепенно и неуклонно растёт. К счастью, общественное мнение об игроках пока всё же формируют успехи на паркете. Однако и откровенная реклама со всеми её специфическими законами и правилами появляется всё чаще.



Из двух основных претендентов на первый номер предстоящего драфта разыгрывающих Маркелла Фултца и Лонзо Бола среднестатистическому болельщику больше знаком второй, хотя по игровым качествам многие специалисты отдают предпочтение первому. И дело тут не только в том, что университет Фултца не попал в Мартовское безумие NCAA, а Бол со своей командой остановился в шаге от «Финала четырёх». Просто Маркелл вырос без отца, а папа Бола за считаные месяцы стал занимать в американском баскетбольном медиапространстве очень много места.



Ещё полгода назад о бывшем не самом удачливом профессиональном игроке в американский футбол Лаваре Боле почти никто не знал, а сейчас немалому числу болельщиков уже изрядно надоел бесконечный поток его провокационных заявлений. Отец одного из самых талантливых игроков предстоящего драфта стал своеобразным образцом безудержного трэш-тока за пределами площадки. Хотя начинал он в феврале с довольно банальных сравнений.

«Я целиком и полностью уверен в своём сыне. Нельзя его сравнивать ни с кем. Вот говорят, что он похож на Джейсона Кидда. Но он выше Кидда, лучше прыгает и обладает более точным броском.



На мой взгляд, он лучше Стивена Карри. Отправьте сейчас Карри в команду университета Калифорния в Лос-Анджелесе, а Лонзо — в “Голден Стэйт”, и сами всё увидите. Стивена считают выдающимся игроком только из-за чемпионского титула. Но кем бы он был без перстня? Просто парнем, который иногда попадает в нужный момент. И он не так молод, как мой сын».

Однако на этом Бол-старший не остановился. Он настолько явно выражал желание, чтобы Лонзо в НБА выступал в родном Лос-Анджелесе, что собрался лично отговаривать организации, которые будут выбирать на драфте перед «Лейкерс» брать сына. В какой-то момент Лавар даже заявил, что Лонзо будет выступать только за «Лейкерс». Но затем, возможно, получив определённые сигналы от руководства лиги, довольно быстро уточнил, что говорил лишь о своих предпочтениях и не более. Определив для себя, что позволено, а что — нет, после небольшой паузы папа Бол эпатировал публику новым громким заявлением.



«В мои лучшие годы я бы уничтожил Майкла Джордана в игре один на один. Я бы просто продавливал его и забивал крюком правой или левой рукой. Он бы меня не остановил. Джордану оставалось бы лишь атаковать с периметра. И он должен был бы реализовывать каждый бросок, потому что я забивал бы из-под кольца постоянно».



Джордан предпочёл не комментировать фантазии человека, который, проведя один год в баскетбольной команде университета Вашингтон Стэйт, набирал по 2,2 очка в среднем за игру. Отреагировал только Чарльз Баркли, предложивший Лавару сыграть один на один с ним. Но это был явно не тот результат, на который рассчитывал Бол-старший. Потому в следующий раз он решил бить наверняка, и объектом его очередных провокаций стали дети Леброна Джеймса, играющие в баскетбол на школьном уровне.



«Детям Джеймса придётся непросто. Ведь их начнут сравнивать с отцом. Это будет давить на мальчиков. А потом про них станут говорить: “Да вы слабаки. Не так уж вы и хороши”. Потому что ожидания окажутся слишком высокими».

Теперь выпад попал точно в цель, и разъярённый Леброн отмалчиваться не стал: «Не смей даже заикаться о моих детях и моей семье. Это я тебе как отец отцу говорю. Ты становишься проблемой».



Такая гневная отповедь совершенно не смутила Лавара, а стала лишь законным поводом вновь покрасоваться перед камерами.

«У меня нет проблем с Леброном Джеймсом. Меня просто спросили, что я думаю о детях суперзвёзд, и я ответил. Я действительно не слышал, чтобы кто-то из них достиг уровня родителей. А Леброн же собирается сделать из своих сыновей великих баскетболистов».



Не вызывает сомнений, что мы услышим ещё не одно громкое заявление Бола-старшего. Равно как и очевидно, что все его слова являются не пустой болтовней несдержанного человека, а частью продуманной пиар-кампании, призванной привлечь больше внимания к персоне Лонзо. Но главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сомневается, что это правильная стратегия.



«Поскольку все вокруг говорят о Лаваре Боле, он явно добился желаемого своими провокационными выступлениями. Но не думаю, что это действительно поможет его детям. Лучше бы они просто играли, а не слушали всё это каждый день».

К счастью, сам Лонзо Бол зарекомендовал себя довольно скромным парнем, и это пока в определённой степени защищает его от раздражения, которое стал вызывать его отец. И на ситуацию с выбором на драфте сам парень смотрит здраво.



«В конце концов, я буду играть за любую команду, которая меня возьмёт. НБА это НБА. Хотя было бы здорово выступать на “Лейкерс”, потому что я из Лос-Анджелеса».



Правда, влияние отца иногда всё-таки сказывается, и Лонзо уже успел заверить, что он лучше Фултца, хотя сделал это в довольно корректной и уважительной форме.

Так или иначе, баскетбольному миру придётся смириться с тем, что Лавар Бол — это всерьёз и надолго. Ведь помимо Лонзо он воспитывает ещё двух сыновей 15-летнего Ламело и 18-летнего Лианджело. Оба они пока выступают за школьную команду, и уже успели блеснуть в ее составе. Так Лианджело в одном из матчей набрал 72 очка, а Ламело и вовсе записал в актив 92. Обоих уже ждут в том же университете Калифорнии в Лос-Анджелесе, хотя вряд ли они достигнут уровня старшего брата. Тем не менее, Лавар уверен, что в сумме три его отпрыска сумеют заключить спонсорских контрактов на миллиард долларов.