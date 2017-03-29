Девин Букер пропустил матч с «Атлантой» из-за травмы голеностопа

беспокоило это повреждение ещё во время поединка с «Бостон Селтикс», в котором он набрал 70 очков. Однако он вышел и на следующую встречу, отыграв 35 минут против «Шарлотт Хорнетс». И только после этого главный тренер команды Эрл Уотсон принял решение дать защитнику отдых.



Без Букера «Финикс» уступил со счётом 91:95, потерпев девятое поражение подряд.