Девин Букер пропустил матч с «Атлантой» из-за травмы голеностопа
Атакующий защитник «Финикс Санс» Девин Букер не принимал участия в матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс»
из-за травмы голеностопа правой ноги, сообщает ESPN.
беспокоило это повреждение ещё во время поединка с «Бостон Селтикс», в котором он набрал 70 очков. Однако он вышел и на следующую встречу, отыграв 35 минут против «Шарлотт Хорнетс». И только после этого главный тренер команды Эрл Уотсон принял решение дать защитнику отдых.
Без Букера «Финикс» уступил со счётом 91:95, потерпев девятое поражение подряд.
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