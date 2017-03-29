«Финикс» украинца Лэня проиграл «Атланте» в очередном матче чемпионата НБА
В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых «Финикс Санс» с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл «Атланте Хоукс», сообщает официальный сайт лиги.
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Матч завершился со счетом 91:95.
Украинский центровой провел на паркете чуть более 25 минут, за которые набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот, совершил 3 потери и получил 4 фола.
Атланта — Финикс 95:91 (27:12, 20:32, 24:24, 24:23).
Атланта: Шредер (27), Ильясова (18 + 12 подборов), Принс (15), Ховард (15 + 11 подборов), Хамфрис (7), Кальдерон (6), Данливи (3), Мускала (2), Хардуэй (2).
Финикс: Уоррен (24), Юлис (15 + 10 передач), Джонс (13), Лэнь (12 + 7 подборов), Крисс (7), Эдди (7), Дадли (6), Уильямс (4), Прайс (3).
Шарлотт — Милуоки 108:118 (24:35, 26:37, 26:22, 32:24).
Шарлотт: Уокер (26), Камински (20), Лэмб (16),
Милуоки: Снелл (26), Адетокумбо (20), Миддлтон (14), Брогдон (14 + 10 передач), Монро (13), Деллаведова (8), Телетович (8), Хоуз (7), Терри (6), Макер (2).
Индиана — Миннесота 114:115 (25:26, 32:33, 33:28, 24:28).
Индиана: Джордж (37), Тиг (20 + 10 передач), Эллис (19), Тернер (15), Янг (14), Майлз (6), Кристмас (2), Аллен (1).
Миннесота: Таунс (37 + 12 подборов), Рубио (21 + 10 передач), Дженг (19), Уиггинс (17), Данн (9), Раш (6), Джонс (2), Каспи (2), Мухаммад (2).
Бруклин — Филадельфия 101:106 (24:31, 33:27, 21:21, 23:27).
Бруклин: Лопес (26), Лин (11),
Филадельфия: Шарич (23), Ковингтон (21 + 13 подборов),
Детройт — Майами 96:97 (24:24, 26:31, 19:23, 27:19).
Детройт:
Майами: Драгич (28), Уайтсайд (17), Дж. Джонсон (16), Макгрудер (12), Ричардсон (9), Рид (6), Бэббит (5), Джонсон (2), Эллингтон (2).
Хьюстон — Голден Стэйт 106:113 (20:37, 32:23, 23:26, 31:27).
Хьюстон: Харден (24 + 11 подборов + 13 передач), Капела (21), Уильямс (17), Ариза (13), Беверли (10), Гордон (10), Нене (6), Деккер (5).
Голден Стэйт: Карри (32 + 10 подборов), Томпсон (25), Грин (19), Игудала (12), Ливингстон (6), Кларк (4), Барнс (4), МакГи (4), Маккоу (3), Пачулия (2).
Портленд — Денвер 122:113 (32:35, 34:29, 29:21, 27:28).
Портленд: Макколлум (39), Нуркич (33 + 16 подборов), Лиллард (19), Харклесс (4), Амину (15), Тернер (4), Вонле (4), Крэбб (2), Ленард (2).
Денвер: Нельсон (23), Харрис (19), Чендлер (17), Йокич (17), Галлинари (13), Бартон (13), Фарид (8 + 14 подборов), Мюррэй (3).
Лейкерс — Вашингтон 108:119 (27:27, 31:28, 37:27, 13:37).
Лейкерс: Расселл (28), Кларксон (22), Эннис (11), Зубац (10), Блэк (10), Брюэр (9), Нваба (8), Рэндл (6), Нэнс (4 + 11 подборов).
Вашингтон: Уолл (34 + 14 передач), Портер (18), Бил (16), Убре (12), Маинми (10),
Восточная конференция.
1. *Бостон Селтикс — 48 побед/26 поражений.
2. *Кливленд Кавальерс — 47/26.
3. *Вашингтон Уизардс — 46/28.
4. *Торонто Рэпторс — 45/29.
5. Атланта Хоукс — 38/36.
6. Милуоки Бакс — 38/36.
7. Индиана Пэйсерс — 37/37.
8. Майами Хит — 36/38.
9. Чикаго Буллз — 35/39.
10. Детройт Пистонс — 34/41.
11. Шарлотт Хорнетс — 33/41.
12. Филадельфия Сиксерс — 28/46.
13.
14. Орландо Мэджик — 27/47.
15. Бруклин Нетс — 16/58.
Западная конференция.
1. * Голден Стэйт Уорриорз — 60 побед / 14 поражений.
2. *Сан-Антонио Сперс — 57/16.
3. *Хьюстон Рокетс — 51/23.
4. *Юта Джаз — 45/29.
5. *Лос-Анджелес Клипперс — 44/31.
6.
7. Мемфис Гриззлиз — 40/34.
8. Портленд Трэйл Блэйзерс — 36/38.
9. Денвер Наггетс -35/39.
10. Даллас Маверикс — 31/42.
11.
12. Миннесота Тимбервулвз — 29/44.
13. Сакраменто Кингз — 29/45.
14. Финикс Санз — 22/53.
15.
* Обеспечили место в
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