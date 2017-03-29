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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29239980/
29 марта 2017, 11:07 | Баскетбол: НБА | УНИАН

«Финикс» украинца Лэня проиграл «Атланте» в очередном матче чемпионата НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых «Финикс Санс» с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл «Атланте Хоукс», сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 91:95. Увеличить
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Матч завершился со счетом 91:95.

Украинский центровой провел на паркете чуть более 25 минут, за которые набрал 12 очков, сделал 7 подборов, 3 перехвата, 1 блокшот, совершил 3 потери и получил 4 фола.

Атланта — Финикс 95:91 (27:12, 20:32, 24:24, 24:23).

Атланта: Шредер (27), Ильясова (18 + 12 подборов), Принс (15), Ховард (15 + 11 подборов), Хамфрис (7), Кальдерон (6), Данливи (3), Мускала (2), Хардуэй (2).

Финикс: Уоррен (24), Юлис (15 + 10 передач), Джонс (13), Лэнь (12 + 7 подборов), Крисс (7), Эдди (7), Дадли (6), Уильямс (4), Прайс (3).

Шарлотт — Милуоки 108:118 (24:35, 26:37, 26:22, 32:24).

Шарлотт: Уокер (26), Камински (20), Лэмб (16), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (8), Марв. Уильямс (6), Белинелли (6), Батюм (5), Уэбер (5), Робертс (4).

Милуоки: Снелл (26), Адетокумбо (20), Миддлтон (14), Брогдон (14 + 10 передач), Монро (13), Деллаведова (8), Телетович (8), Хоуз (7), Терри (6), Макер (2).

Индиана — Миннесота 114:115 (25:26, 32:33, 33:28, 24:28).

Индиана: Джордж (37), Тиг (20 + 10 передач), Эллис (19), Тернер (15), Янг (14), Майлз (6), Кристмас (2), Аллен (1).

Миннесота: Таунс (37 + 12 подборов), Рубио (21 + 10 передач), Дженг (19), Уиггинс (17), Данн (9), Раш (6), Джонс (2), Каспи (2), Мухаммад (2).

Бруклин — Филадельфия 101:106 (24:31, 33:27, 21:21, 23:27).

Бруклин: Лопес (26), Лин (11), Холлис-Джефферсон (11), Динуидди (10), Килпатрик (9), ЛеВерт (9), Макдэниэлс (6), Букер (6), Фой (5), Хэмилтон (4), Уайтхэд (3), Эйси (1).

Филадельфия: Шарич (23), Ковингтон (21 + 13 подборов), Луваву-Кабарро (17), Холмс (13), Стаускас (11), Андерсон (9), Макконнелл (8 + 10 передач), Лонг (2), Сплиттер (2).

Детройт — Майами 96:97 (24:24, 26:31, 19:23, 27:19).

Детройт: Колдуэлл-Поуп (25), Смит (19), Харрис (19), Драммонд (9 + 13 подборов), М-с Моррис (7), Удрих (6), Джонсон (5), Бэйнс (4), Луэр (2).

Майами: Драгич (28), Уайтсайд (17), Дж. Джонсон (16), Макгрудер (12), Ричардсон (9), Рид (6), Бэббит (5), Джонсон (2), Эллингтон (2).

Хьюстон — Голден Стэйт 106:113 (20:37, 32:23, 23:26, 31:27).

Хьюстон: Харден (24 + 11 подборов + 13 передач), Капела (21), Уильямс (17), Ариза (13), Беверли (10), Гордон (10), Нене (6), Деккер (5).

Голден Стэйт: Карри (32 + 10 подборов), Томпсон (25), Грин (19), Игудала (12), Ливингстон (6), Кларк (4), Барнс (4), МакГи (4), Маккоу (3), Пачулия (2).

Портленд — Денвер 122:113 (32:35, 34:29, 29:21, 27:28).

Портленд: Макколлум (39), Нуркич (33 + 16 подборов), Лиллард (19), Харклесс (4), Амину (15), Тернер (4), Вонле (4), Крэбб (2), Ленард (2).

Денвер: Нельсон (23), Харрис (19), Чендлер (17), Йокич (17), Галлинари (13), Бартон (13), Фарид (8 + 14 подборов), Мюррэй (3).

Лейкерс — Вашингтон 108:119 (27:27, 31:28, 37:27, 13:37).

Лейкерс: Расселл (28), Кларксон (22), Эннис (11), Зубац (10), Блэк (10), Брюэр (9), Нваба (8), Рэндл (6), Нэнс (4 + 11 подборов).

Вашингтон: Уолл (34 + 14 передач), Портер (18), Бил (16), Убре (12), Маинми (10), М-ф Моррис (8), Гортат (7 + 10 подборов), Богданович (6), Смит (6), Дженнингс (2).

Восточная конференция.

1. *Бостон Селтикс — 48 побед/26 поражений.

2. *Кливленд Кавальерс — 47/26.

3. *Вашингтон Уизардс — 46/28.

4. *Торонто Рэпторс — 45/29.

5. Атланта Хоукс — 38/36.

6. Милуоки Бакс — 38/36.

7. Индиана Пэйсерс — 37/37.

8. Майами Хит — 36/38.

9. Чикаго Буллз — 35/39.

10. Детройт Пистонс — 34/41.

11. Шарлотт Хорнетс — 33/41.

12. Филадельфия Сиксерс — 28/46.

13. Нью-Йорк Никс — 28/46.

14. Орландо Мэджик — 27/47.

15. Бруклин Нетс — 16/58.

Западная конференция.

1. * Голден Стэйт Уорриорз — 60 побед / 14 поражений.

2. *Сан-Антонио Сперс — 57/16.

3. *Хьюстон Рокетс — 51/23.

4. *Юта Джаз — 45/29.

5. *Лос-Анджелес Клипперс — 44/31.

6. Оклахома-Сити Тандер — 42/31.

7. Мемфис Гриззлиз — 40/34.

8. Портленд Трэйл Блэйзерс — 36/38.

9. Денвер Наггетс -35/39.

10. Даллас Маверикс — 31/42.

11. Нью-Орлеан Пеликанс — 31/43.

12. Миннесота Тимбервулвз — 29/44.

13. Сакраменто Кингз — 29/45.

14. Финикс Санз — 22/53.

15. Лос-Анджелес Лейкерс — 21/53.

* Обеспечили место в плей-офф.

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