«Голден Стэйт» стал пятой командой, одержавшей по 60 побед в трёх сезонах подряд

При этом в двух предыдущих сезонах «Голден Стэйт» выиграл 67 и 73 поединка. Таким образом, «Уорриорз» стали лишь пятой командой в истории лиги, сумевшей победить как минимум в 60 поединках в течение трёх сезонов подряд. Ранее это удавалось только «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз».



Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 113:106.