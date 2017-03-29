Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29239540/
29 марта 2017, 10:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» стал пятой командой, одержавшей по 60 побед в трёх сезонах подряд

Для «Голден Стэйт Уорриорз» победа в матче с «Хьюстон Рокетс» стала уже 60-й в нынешнем регулярном чемпионате НБА.

При этом в двух предыдущих сезонах «Голден Стэйт» выиграл 67 и 73 поединка. Таким образом, «Уорриорз» стали лишь пятой командой в истории лиги, сумевшей победить как минимум в 60 поединках в течение трёх сезонов подряд. Ранее это удавалось только «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз».

Встреча завершилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 113:106.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!