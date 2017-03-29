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29 марта 2017, 9:42 | Баскетбол: НБА | ТАСС

«Вашингтон» впервые за 38 лет выиграл дивизион НБА

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. «Вашингтон» победил «Лос- Анджелес Лейкерс» со счетом 119:108 и досрочно выиграл Юго- Восточный дивизион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Вашингтон» не выигрывал дивизион в течение 38 лет. Это стало самой длинной подобной серией в североамериканских профессиональных лигах. В последний раз «Вашингтон» добивался победы в дивизионе в 1979 году, когда выступал в Атлантическом дивизионе.
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