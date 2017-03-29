Дабл-дабл Уолла помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 119:108 (27:27, 28:31, 27:37, 37:13). Дабл-дабл в составе победителей сделал Джон Уолл (34 очка и 14 передач). У «Лейкерс» 28 очков набрал Д’Анджело Расселл.

В еще одном матче дня лидер сезона «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон» — 113:106 (37:20, 23:32, 26:23, 27:31). Дабл-дабл в составе «Уорриорз» сделал Стефен Карри (32 очка и 10 подборов). У «Хьюстона» очередной трипл-дабл на счету Джеймса Хардена — 24 очка, 13 передач и 11 подборов.

Результаты других матчей:

«Индиана» — «Миннесота» — 114:115 (25:26, 32:33, 33:28, 24:28),

«Шарлотт» — «Милуоки» — 108:118 (24:35, 26:37, 26:22, 32:24),

«Атланта» — «Финикс» — 95:91 (27:12, 20:32, 24:24, 24:23),

«Бруклин» — «Филадельфия» — 101:106 (24:31, 33:27, 21:21, 23:27),

«Детройт» — «Майами» — 96:97 (24:24, 26:31, 19:23, 27:19),

«Портленд» — «Денвер» — 122:113 (32:35, 34:29, 29:21, 27:28).