Дабл-дабл Уолла помог «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче НБА
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Вашингтона» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в
В еще одном матче дня лидер сезона «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон» — 113:106 (37:20, 23:32, 26:23, 27:31).
Результаты других матчей:
«Индиана» — «Миннесота» — 114:115 (25:26, 32:33, 33:28, 24:28),
«Шарлотт» — «Милуоки» — 108:118 (24:35, 26:37, 26:22, 32:24),
«Атланта» — «Финикс» — 95:91 (27:12, 20:32, 24:24, 24:23),
«Бруклин» — «Филадельфия» — 101:106 (24:31, 33:27, 21:21, 23:27),
«Детройт» — «Майами» — 96:97 (24:24, 26:31, 19:23, 27:19),
«Портленд» — «Денвер» — 122:113 (32:35, 34:29, 29:21, 27:28).
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