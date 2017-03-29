«Индиана» потеряла из-за травм Родни Стаки и Эла Джефферсона

Защитник Родни Стаки выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель. В матче с «Филадельфией Сиксерс» баскетболист получил повреждение левого коленного сухожилия. В нынешнем сезоне Стаки принял участие в 39 поединках, набирая по 7 очков, делая 2,2 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.



Вторым травмированным в команде из Индианаполиса стал ветеран Эл Джефферсон. Центровой пропустит как минимум две недели из-за проблем с левой лодыжкой. В регулярном чемпионате — 2016/2017 на счету игрока 66 игр, в которых он в среднем собирал коллекцию из 8 очков и 4,2 подбора.



За 9 игр до завершения регулярного чемпионата «Индиана» занимает 6-е место в Восточной конференции с балансом побед и поражений 37/36.