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28 марта 2017, 18:42 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Детройт» выведет из состава Реджи Джексона до конца сезона

Главный тренер «Детройта» Стен ван Ганди заявил, что планирует вывести из состава защитника Реджи Джексона до конца сезона.

Специалист отметил, что из-за усталости спортсмен играет не на своем уровне. В текущем сезоне Джексон сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата, в среднем за игру набирая по 14,5 очка и отдавая по 5,2 передачи.

— Мы думаем об этом уже в течение долгого времени, — цитирует MLive ван Ганди. — В матче с «Нью-Йорком» он отыграл всего на 80 процентов своих возможностей. Это понятно, ведь на этом отрезке сезона усталость усугубляет ситуацию. Это не совсем справедливо по отношению к нему, мы оказываем на него слишком большое давление. Он не чувствует боли, просто не может делать то, что хочет.
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