«Детройт» выведет из состава Реджи Джексона до конца сезона
Главный тренер «Детройта» Стен ван Ганди заявил, что планирует вывести из состава защитника Реджи Джексона до конца сезона.
Специалист отметил, что
— Мы думаем об этом уже в течение долгого времени, — цитирует MLive ван Ганди. — В матче с «Нью-Йорком» он отыграл всего на 80 процентов своих возможностей. Это понятно, ведь на этом отрезке сезона усталость усугубляет ситуацию. Это не совсем справедливо по отношению к нему, мы оказываем на него слишком большое давление. Он не чувствует боли, просто не может делать то, что хочет.
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