«Детройт» выведет из состава Реджи Джексона до конца сезона

Специалист отметил, что из-за усталости спортсмен играет не на своем уровне. В текущем сезоне Джексон сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата, в среднем за игру набирая по 14,5 очка и отдавая по 5,2 передачи.

— Мы думаем об этом уже в течение долгого времени, — цитирует MLive ван Ганди. — В матче с «Нью-Йорком» он отыграл всего на 80 процентов своих возможностей. Это понятно, ведь на этом отрезке сезона усталость усугубляет ситуацию. Это не совсем справедливо по отношению к нему, мы оказываем на него слишком большое давление. Он не чувствует боли, просто не может делать то, что хочет.