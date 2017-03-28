«Оклахома» обыграла «Даллас» в матче НБА, Уэстбрук оформил 37-й трипл-дабл в сезоне
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. «Оклахома» обыграла «Даллас» со счетом 92:91 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер гостей Расселл Уэстбрук оформил очередной
трипл-дабл.
Уэстбрук стал также самым результативным баскетболистом встречи, набрав 37 очков, также на его счету 10 передач и 13 подборов. 28-летний разыгрывающий занимает второе место в истории лиги по числу матчей с 10 и более баллами по трем статистическим показателям в сезоне, выше расположился лишь знаменитый разыгрывающий «Цинциннати Роялз» (нынешнее название — «Сакраменто») и «Милуоки» Оскар Робертсон — 41
«Оклахома» занимает шестое место в таблице Западной конференции, «Даллас» идет на 10-й позиции.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк» — «Детройт» — 109:95.
«Торонто» — «Орландо» — 131:112.
«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 103:74.
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