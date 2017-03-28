Демар Дерозан и Джеймс Харден признаны игроками недели в НБА

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Баскетболисты «Торонто» за неделю провели три матча, во всех добились побед — против «Чикаго» (122:120, ОТ), «Майами» (101:84) и «Далласа» (94:86). Дерозан за 116 минут суммарно на паркете набрал в общей сложности 100 очков при 16 подборах и 17 передачах.