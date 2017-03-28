Демар Дерозан и Джеймс Харден признаны игроками недели в НБА
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Защитник «Торонто» Демар Дерозан и форвард «Хьюстона» Джеймс Харден признаны игроками прошедшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в официальном микроблоге ассоциации в Twitter.
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Баскетболисты «Торонто» за неделю провели три матча, во всех добились побед — против «Чикаго» (122:120, ОТ), «Майами» (101:84) и «Далласа» (94:86). Дерозан за 116 минут суммарно на паркете набрал в общей сложности 100 очков при 16 подборах и 17 передачах.
«Хьюстон» также играл на неделе трижды — с «Денвером» (125:124), «Нью-Орлеаном» (117:107) и «Оклахомой» (137:125). Харден провел на паркете 114 минут, набрал 99 очков, выполнил 40 передач и совершил 19 подборов. В каждой из встреч он делал
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