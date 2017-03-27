Этторе Мессина: Я мог бы вернуться в Европу в качестве главного тренера

— Возвращение в Европу в качестве главного тренера? Да, это вполне возможно. Я бы обсудил такое предложение со своей женой, — цитирует итальянского специалиста Sportando.

В данный момент Этторе Мессина является главным тренером сборной Италии и помощником Грегга Поповича в клубе НБА «Сан-Антонио Сперс».