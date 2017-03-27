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27 марта 2017, 12:14 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Победное попадание Коли-Стайна и передача Уэстбрука — в топ-10 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В их число вошли финт защитника «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, передача лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, эффектный данк форварда «Филадельфии Сиксерс» Ричауна Холмса, невероятный трёхочковый защитника «Бруклин Нетс» Спенсера Динуайдди, а также победное попадание центрового «Сакраменто Кингз» Уилли Коли-Стайна.
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