Победное попадание Коли-Стайна и передача Уэстбрука — в топ-10 дня в НБА
НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.
В их число вошли финт защитника «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, передача лидера «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, эффектный данк форварда «Филадельфии Сиксерс» Ричауна Холмса, невероятный трёхочковый защитника «Бруклин Нетс» Спенсера Динуайдди, а также победное попадание центрового «Сакраменто Кингз» Уилли
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