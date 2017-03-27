«Портленд» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче чемпионата НБА

Воскресная игра в Лос-Анджелесе завершилась победой гостей со счетом 97:81 (22:17, 18:15, 37:24, 20:25). В составе «Портленда» на паркете выделялся Дамиан Лиллард, в активе которого 22 очка, 7 подборов и 5 передач. У «Лейкерс» 22 очка набросал Д’Анджело Расселл.

«Портленд» выиграл шесть из последних семи матчей, его следующим соперником станет «Денвер». Встреча состоится в Портленде 28 марта. «Лейкерс» проиграли семь из последних восьми игр и в следующем матче 28 марта примут «Вашингтон».

Результаты других матчей дня:

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 112:108,

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 107:94,

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гризлис» — 106:94,

«Денвер Наггетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 90:115.