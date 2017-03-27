«Портленд» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт. Баскетболисты «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Воскресная игра в
«Портленд» выиграл шесть из последних семи матчей, его следующим соперником станет «Денвер». Встреча состоится в Портленде 28 марта. «Лейкерс» проиграли семь из последних восьми игр и в следующем матче 28 марта примут «Вашингтон».
Результаты других матчей дня:
«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 112:108,
«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 107:94,
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гризлис» — 106:94,
«Денвер Наггетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 90:115.
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