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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/29210012/
27 марта 2017, 1:09 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сакраменто» вырвал победу у «Клипперс», уступая «-11» за три минуты до конца

«Сакраменто Кингз» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 98:97 в выездном матче НБА.

После равного начала матча, «Клипперс» начали отрываться и к заключительной четверти добились двузначного отрыва. Однако, в концовке встречи «Кингз» удалось провести рывок 13:1 и вырвать победу благодаря точному броску центрового Уилли Коли-Стайна

Результативнее всех в этом матче сыграл центровой «Клипперс» Деандре Джордан, который набрал 20 очков. На счету разыгрывающего «Кингз» Даррена Коллисона 19 баллов.
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