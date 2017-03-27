«Сакраменто» вырвал победу у «Клипперс», уступая «-11» за три минуты до конца
«Сакраменто Кингз» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 98:97 в выездном матче НБА.
После равного начала матча, «Клипперс» начали отрываться и к заключительной четверти добились двузначного отрыва. Однако, в концовке встречи «Кингз» удалось провести рывок 13:1 и вырвать победу благодаря точному броску центрового Уилли Коли-Стайна
Результативнее всех в этом матче сыграл центровой «Клипперс» Деандре Джордан, который набрал 20 очков. На счету разыгрывающего «Кингз» Даррена Коллисона 19 баллов.
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