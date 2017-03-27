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27 марта 2017, 1:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

28 очков Миротича помогли «Чикаго» обыграть «Милуоки»

«Чикаго Буллз» на выезде обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 109:94 в матче регулярного первенства НБА.

Первая половина встречи прошла на равных и завершилась с минимальным преимуществом гостей. Но в третьем отрезке «Чикаго» удался мощный рывок, сделавший их отрыв двузначным, после чего «Милуоки» не смог отыграться.

Наилучшей результативностью в этом матче отметился мощный форвард «Буллз» Никола Миротич, который набрал 28 очков. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 22 очка.
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