Райан Андерсон из-за травмы пропустит две недели
Мощный форвард «Хьюстон Рокетс» Райан Андерсон пропустит две недели
из-за растяжения лодыжки.
Ожидается, что он вернётся в строй до окончания регулярного первенства НБА, сообщает обозреватель Марк Берман.
Андерсон травмировал ногу в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» в ходе силовой борьбы с центровым соперника Демаркусом Казинсом.
В нынешнем сезоне Андерсон набирает по 13,5 очка и совершает по 4,7 подбора в среднем за игру.
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