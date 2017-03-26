31 очко Уокера помогло «Шарлотт» обыграть «Финикс» «+14»
«Шарлотт Хорнетс» на своей площадке обыграл «Финикс Санз» со счётом 120:106 в матче регулярного первенства НБА.
Баскетболисты «Хорнетс» внесли главный вклад в победу уже в первой четверти, выиграв её с разницей «+20». После большого перерыва «Санз» стали постепенно сокращать отставание и довели его до «-6», но спасти игру им так и не удалось.
Самым результативым в этой встрече стал разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер, который набрал 31 очко. «Финиксу» 23 очка принёс Девин Букер.
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